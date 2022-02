O singură ofertă și pentru modernizarea stațiilor de tramvai din Timișoara In ultima vreme, Primaria Timișoara a primit oferte unice pentru majoritatea investițiilor scoase la licitație. Este și cazul procedurii de licitație deschisa pentru achiziția serviciilor de proiectare pentru modernizarea stațiilor de tramvai de pe Linia 1 Gara de Nord -Stația Meteo și retur. A fost depusa o oferta, care de astazi a intrat in evaluare. […] Articolul O singura oferta și pentru modernizarea stațiilor de tramvai din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

