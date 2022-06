Municipalitatea a anunțat ca va analiza in perioada urmatoare oferta depusa pentru proiectul „Servicii de proiectare (faza DALI) in vederea realizarii obiectivului de investiții Memorialul (Traseul) Revoluției din 1989 in Timișoara”. Documentația va cuprinde și elaborarea conceptului curatorial și memorial pentru definirea traseului Revoluției din 1989 in Timișoara. Pentru realizarea documentației s-a inscris firma Q […] Articolul O singura oferta primita de Primaria Timișoara pentru proiectarea „Traseului Muzeal al Revoluției din 1989” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .