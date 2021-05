Stiri pe aceeasi tema

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, doar 35 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.192 teste, dintre care 684 de teste rapide. Rata de infectare in Timis a scazut la 0,96, dupa ce in ziua precedenta a fost 1,02. Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de…

- Județul Gorj inregistreaza cea mai mica incidența COVID din țara. Este vorba de 0,36 de cazuri la mia de locuitori in ultimele doua saptamani. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 75 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 9112 persoane confirmate cu…

- Doar trei cazuri noi de coronavirus au fost depistate in județul Gorj. Incidența este 0,40 de cazuri la mia de locuitori in ultimele doua saptamani. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 110 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 9106 persoane confirmate…

- Doar patru cazuri noi de coronavirus au fost depistate in Gorj in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 109 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 9103 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 8584 persoane sunt vindecate, externate…

- Doua femei din Gorj au murit din cauza coronavirusului. Au fost confirmate alte 30 noi cazuri de imbolnavire. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 405 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 8.850 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 8.211 persoane…

- Maramureșul a ajuns sa aiba confirmate doar cateva zeci de cazuri de coronavirus pe zi. Asta face ca județul sa intre in scenariul verde, adica o rata de infectare de 1,5, cel mai probabil in acest weekend. Azi rata de infectare in județ a ajuns la 1,59. In acest moment numarul maramureșenilor care…

- 334 de persoane au fost carantinate, ieri, in Timiș și au intrat in izolare alte 377 de persoane. In ultimele 24 de ore, in Timiș au fost confirmate alte 317 persoane infectate cu coronavirus. Conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș situație se prezinta astfel: 1 BECICHERECU…

- DSP Timiș a anunțat, astazi, ca in cursul zilei de ieri au fost carantinate in județ 377 persoane și au intrat in izolare 313 persoane. 326 persoane au confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore, fiind efectuate 1605 teste din care 196 teste rapide. In aceasta dimineața, numarul total de persoane internate…