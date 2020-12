O singură femeie în Guvernul Cîțu / Ce spune Ludovic Orban Guvernul Cîțu va avea 21 de membri - premierul, 2 vicepremieri și 18 miniștri -, dintre care unul singur este femeie. Este vorba despre Raluca Turcan, propusa la Ministerul Muncii. Întrebat despre acesta situație, liderul PNL, Ludovic Orban, a spus ca "acestea au fost propunerile facute de cele trei partide din noua coaliție de guvernare".

"Acestea sunt propunerile de miniștri formulate de formațiunile care au constituit coaliția. (...) Din procedurile de desemnare, asta a fost decizia fiecarei formațiuni, o respectam", a declarat miercuri Ludovic Orban, întrebat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

