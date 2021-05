O singura doza de vaccin Pfizer nu protejeaza in fata noilor tulpini SARS-CoV-2, arata un studiu publicat in revista Science. Raspunsul imun dupa prima doza a fost mai slab la persoanele care n-au trecut prin boala. O singura doza de vaccin Pfizer nu genereaza suficienti anticorpi pentru a lupta impotriva noilor tulpini coronavirus daca persoana nu a trecut deja prin boala COVID-19. Concluzia apartine unui studiu efectuat de cercetatorii britanici, citat de Mediafax. In cadrul studiului s-au analizat probele de sange ale unor cadre medicale care fie au trecut prin virus, fie nu. Ei au observat…