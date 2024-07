Stiri pe aceeasi tema

- Alexia revine cu un nou single de pus pe repeat, „Dans nocturn”, o piesa de vara ce te cucerește prin combinația sa de ritmuri pop și dance, dar și prin versurile pline de emoție. Piesa a fost compusa de Vlad Lucan, Alex Pelin și Viky Red, textul a fost scris de Alex Pelin, iar producția a... View Article

- “Cry Without Tears”, colaborarea dintre Jost și Axel Ehnstrom este o explorare profunda a durerii ascunse și a framantarilor interioare, invelita intr-un peisaj sonor electronic captivant. Piesa patrunde adanc in lupta de a purta poveri nevazute, acel tip de durere care ramane ascunsa in noi, mocnind…

- Doi jucatori ai naționalei Romanie se afla pe lista „echipei ideale” dupa prima etapa a grupelor de la Euro 2024. Fotbaliștii romani i-au impresionat pe jurnaliștii straini. Englezii l-au numit pe Valentin Mihaila – „demonul din Romania”. Au apreciat viteza cu care alearga pe teren, scrie europafm.ro.…

- Fie ca ai fredonat „Iți arat ca pot”, „Nu plange, Ana”, „Lupii”, „Arde” sau „De dorul tau” – toate piese care au batut timpul și au ramas semnatura ADDA, sau ai citit povestea pusa in paginile carții „Cele 3 ADDA”, sau poate ai susținut-o in super-producțiile TV „Asia Express” sau „Te cunosc de undeva”,…

- Cu ritmuri și versuri captivante, „Buzele tale” este gata sa fie imnul suprem pentru aceasta vara fierbinte. Vocea și energia electrizanta ale Lidiei ii vor lasa pe ascultatori sa se transpuna intr-o poveste de iubire pasionala, unde buzele exprima orice sentiment. Cu muzica și versurile compuse de…

- Cu „Solo”, Marej creeaza o poveste despre desparțire și eliberare, in care protagonistul renunța la suferința și iși descopera forța interioara pentru a merge mai departe. Versurile contureaza momentul de confruntare cu trecutul și promisiunea de a imbrațișa libertatea, chiar și cu o unda de regret.…

- Eugenia Nicolae lanseaza Dragoste noua, o melodie plina de optimism și cea de-a patra piesa de pe Lume noua, EP-ul de 5 melodii pe care artista il va lansa in curand. Este o melodie care imbina armonios folclorul romanesc și sound-ul pop, cu un mesaj vibrant, luminos. „Dintre toate compozițiile pe care…

- Dayana lanseaza o noua piesa captivanta intitulata ,,Ard”, o balada profunda care exploreaza intensitatea și complexitatea iubirii palpaitoare. Piesa se remarca printr-o serie de imagini lirice vibrante și evocatoare, creand o atmosfera mistica. Muzica imbina elemente de pop cu tonurile calde ale unui…