Stiri pe aceeasi tema

- Podul Constanța din București, care are o vechime de peste 70 de ani, a ajuns pericol public. Gradul de degradare este atat de mare incat bucați din stalpii de rezistența pot fi rupte cu mana. Pe sub acest pod trec zilnic cateva mii de mașini, in timp ce pe pod trec trenurile spre și dinspre Constanța.…

- Situatia podului, aflat pe Calea Grivitei, a fost amplu dezbatuta in ultimele zile, dupa publicarea unor poze care arata un nivel avansat de degradare al acestuia. "Lucrarile de interventie se vor executa in zona Podului Constanta, administrata de CFR, la km 4+327, in anumite intervale orare…

- Compania care administreaza reteaua nationala de cai ferate, CFR SA, va desfasura in luna mai 2018 lucrari de interventie in zona Podului Constanta, din Bucuresti, aflat in stare de degradare.

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va derula in luna mai 2018 lucrari de interventie in zona Podului Constanta, in baza avizului emis de Primaria Municipiului Bucuresti, la solicitarea Regionalei CF Bucuresti.

- Un imigrant, un refugiat, un cersetor? – se intreba, in 2015 cand a postat poza pe pagina sa de Facebook, scriitorul si jurnalistul francez Jean-Yves Bonnamour. Si tot el isi raspundea: „Nu! Unul dintre cei mai mari scriitori rusi din toate timpurile: Lev Tolstoi!”

- De 1 martie, la București, au avut loc doua evenimente foarte importante pentru PSD. 1. Premierul Viorica Dancila a invitat toate doamnele din partid la o petrecere de 1 martie. 2. Ședința foto a europarlamentarului Gabriela Zoana. Cu Zoana au vrut sa se pozeze premierul Viorica Dancila, președintele…

- CSM Bucuresti va intalni duminica, de la ora 18:00 (DigiSport, Dolce Sport), Rostov Don intr-un meci din Grupa principala 1 a Ligii Campionilor. Este al doilea meci de categorie ”Final 4” care se desfasoara in aceasta perioada in Sala ”Polivalenta”. Meciul are o miza mare in perspectiva…

- Suparati pe evolutia favoritilor, fanii echipei braziliene Portuguesa le-au ”furat” acestora cele zece pizza pe care acestia urmau sa le aiba la dispozitie dupa meciul cu Oeste, pierdut cu 3-0, informeaza Reuters. Pentru fotbalisti este ceva normal sa manance o felie de pizza la finalul…