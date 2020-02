Stiri pe aceeasi tema

- In data de 1 februarie a.c., de la un conflict pornit pe pagina de Facebook, un copil de 13 ani a ajuns in coma la spital. Baiatul din Mangalia a fost batut de un altul in varsta de 15 ani, fiind lasat inconstient pe o strada din municipiu. Altercatia a fost surprinsa de camerele video din zona.Din…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a transmis sambata pe pagina sa de socializare ca „#SpionulRus” și unele „trusturi media” platesc sa fie urmarit.„Dupa cum stiti #SpionulRus si cele cateva trusturi media #FakeNews platesc sa fiu urmarit. Dupa aceea vin si va mint. Ca sa nu va mai minta va…

- Un sofer de troleibuz, angajat al Societatii de Transport Public Timisoara (STPT), concediat pentru o postare de pe Facebook, a obtinut in instanta reangajarea. Sentinta nu este definitiva, dar este executorie, soferul fiind chemat deja de catre sefii lui sa se intoarca la serviciu.

- La insistentele jurnalistilor, primarul a admis ca ar putea candida la alegerile locale din iunie si ca independent. Amintim ca Mihai Chirica a castigat Primaria Iasi in 2016, candidand din partea PSD. El a fost exclus din partid anul trecut, dupa ce a criticat deschis atat masurile controversate adoptate…

- Judecatorii ieseni au decis ca o femeie din Iasi sa ii plateasca fiicei sale contravaloarea imbunatatirilor dintr-un apartament, la finele unui proces sensibil, care a durat mai multa vreme. Conflictul juridic dintre Dorina M. si fiica sa Mariana B. a fost transat la Judecatoria Iasi, care a ascultat…

- Incendiul a izbucnit joi seara in African Safari Wildlife Park din orasul Port Clinton, Ohio. Patru antilope, trei girafe si trei mistreti care se aflau in hambar in momentul incendiului sunt considerate moarte, au transmis pompierii. Autoritatile au recuperat o zebra si o girafa care…

- Filosoful Mihai Șora a publicat un nou mesaj pe Facebook, in care ii indeamna pe romani sa mearga la vot , cu doar cateva ore inainte de inchiderea secțiilor de votare.Mihai Șora subliniaza ca in Romania, votul nu este obligatoriu prin lege, insa cetațenii sunt obligați sa-și exprime opțiunea…