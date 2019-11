Stiri pe aceeasi tema

- Jeanine Anez, membra a Senatului Boliviei, s-a proclamat marți președinte interimar al țarii, in pofida lipsei cvorumului in Congres, cauzat de decizia membrilor partidului fostului președinte, Evo Morales, de a boicota ședința, informeaza Mediafax citand Reuters.

- Presedintele Morales, care a demisionat duminica, le-a spus cetatenilor lui ca este trist din cauza ca trebuie sa plece din tara. "Frati si surori, plec in Mexic", a transmis pe Twitter fostul presedinte."Aceasta situatie m-a facut sa abandonez tara din motive politice (...) dar voi fi atent…

- Seful politiei din La Paz a cerut luni fortelor armate boliviene sa intervina pentru a pune capat violentelor provocate in capitala de sustinatorii fostului presedinte demisionar Evo Morales, relateaza AFP si Reuters. "I-am cerut comandantului sef al fortelor armate, generalul Williams Kaliman, sa…

- Fostul presedinte bolivian Evo Morales, care s-a declarat amenintat, a urcat luni seara intr-un avion militar mexican care il va transporta in Mexic, care i-a acordat azil politic, relateaza AFP. "Frati si surori, plec catre Mexic" si "imi face rau sa abandonez tara din motive politice,…

- 'Vom convoca alegeri cu personalitati calificate care vor conduce procesul electoral in asa fel incat sa reflecte ceea ce vor toti bolivienii', a declarat ea la sosirea la Parlament. Succesorii prevazuti de Constitutie in caz de plecare a presedintelui au demisionat practic in aceeasi zi cu el: vicepresedintele…

- Sediul ambasadei Venezulei din La Paz a fost ocupat duminica de manifestanti cagulati dupa demisia presedintelui Evo Morales, aliat fidel al regimului de la Caracas, a declarat ambasadoarea Venezuelei Crisbeylee Gonzalez pentru agentia oficiala de presa boliviana ABI, relateaza AFP potrivit Agerpres.…

- "Am castigat in primul tur", a declarat Evo Morales (stanga) in cadrul unei conferinte de presa in orasul La Paz, subliniind ca dupa numararea oficiala a 98% din buletinele de vot dintre el si rivalul sau este de 46,83% fata de 36,7%. "Nu e oficial, dar am castigat deja", a subliniat Morales,…