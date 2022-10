Stiri pe aceeasi tema

- "In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 800 din 13 septembrie 2022, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus sesizarea instanței de judecata, in baza dispozițiilor art. 483 Cod procedura penala, cu acordul de recunoaștere a vinovației inculpatei…

- "In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 800 din 13 septembrie 2022, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus sesizarea instanței de judecata, in baza dispozițiilor art. 483 Cod procedura penala, cu acordul de recunoaștere a vinovației inculpatei…

- Livia Ciobanu, sef serviciu in cadrul Directiei Generale Buget Finante si Fonduri Europene din Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, a incheiat un acord cu DNA in care recunoaste ca a primit mita si accepta sa fie condamnata cu suspendare. DNA Timisoara a sesizat Tribunalul Bucuresti cu un…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au trimis in instanta acordul de recunoastere a vinovatiei a Liviei Ciobanu, la data faptei șef serviciu in cadrul Direcției Generale Buget Finanțe și Fonduri Europene din Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, care a recunoscut ca a luat mita 52.000…

- Livia Ciobanu, fost sef de serviciu din cadrul Ministerului Agriculturii, acuzata de DNA de 36 de fapte de luare de mita, a incheiat cu procurorii un acord de recunoastere a vinovatiei, in urma caruia a fost stabilita o pedeapsa de doi ani si jumatate de inchisoare cu suspendare si interzicerea unor…

- Procurorii din cadrul DNA Timișoara au dispus sesizarea instanței de judecata, „in baza dispozițiilor art. 483 Cod procedura penala, cu acordul de recunoaștere a vinovației inculpatei Livia Ciobanu, la data faptei șef serviciu in cadrul Direcției Generale Buget Finanțe și Fonduri Europene din Ministerul…

- Procurorii DNA au inceput urmarirea penala impotriva unei funcționare din Ministerul Agriculturii pe care o acuza de luare de mita in forma continuata, scrie News.ro. Procurorii susțin ca, in perioada 2018-2021, funcționara ar fi cerut și primit de la șeful unei direcții județene pentru agricultura,…

- O femeie, sef de serviciu in cadrul Directiei Generale Buget Finante si Fonduri Europene din Ministerul Agriculturii, este cercetata sub control judiciar de DNA Timisoara, pentru 36 de fapte de luare de mita. Livia Ciobanu ar fi pretins si primit, in total, 67.000 de lei si un laptop de la o persoana…