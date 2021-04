O ședință foto cu femei nud pe balcon s-a lăsat cu arestarea întregului grup în Dubai VIDEO Un grup, printre care 11 femei din Ucraina și un rus, a fost arestat de poliția din Dubai dupa o ședința foto nud pe balconul unei cladiri, relateaza BBC. O înregistrare video postata online sâmbata surprinde mai multe femei dezbracate în toiul unei ședințe foto, pe balcon.



Este vorba despre 11 ucrainence, potrivit ambasadei Ucrainei contactata de BBC. Presa rusa susține ca printre cei reținuți se afla și un cetațean rus. Expunerea publica a trupului este considerata o infracțiune care aduce atingere bunelor moravuri și se pedepsește cu amenda de 981 de lire sterline… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni ca Ucraina se simte sustinuta de Marea Britanie si alte tari din G7 in confruntarea cu Rusia, dupa o convorbire telefonica cu premierul britanic Boris Johnson, transmite Reuters. "Actiunile recente ale Rusiei reprezinta o provocare serioasa…

- Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, considera inadmisibil ca o persoana sa fie luata impotriva voinței de pe strada și cere intervenția serviciilor secrete, dupa ce un judecator ucrainean a fost rapit la Chișinau. Reacția președintelui are loc dupa ce un magistrate ucrainean a fost luat cu…

- BUCUREȘTI, 2 apr – Sputnik. Agenția internaționala de presa Sputnik iși transfera activitatea editoriala in limba engleza din Marea Britanie, in oficiile din SUA și Rusia, in cadrul unei reorganizarii. Cu toate acestea, evenimentele din Regatul Unit vor ramane in continuare in centrul atenției a…

- Organizația Națiunilor Unite (ONU) a cerut Emiratelor Arabe Unite dovezi ca fiica emirului din Dubai este inca in viața, in urma mesajului transmis de aceasta in care susținea ca este ținuta in captivitate, dupa o incercare eșuata din 2018 de a scapa din emirat, informeaza The Guardian . Un purtator…

- Prințesa Latifa, 35 de ani, a fugit in 2018 din Emiratele Arabe Unite cu o barca și intenționa sa ceara azil in Statele Unite. De atunci, nu se mai știe nimic oficial despre situația ei. In mai multe inregistrari trimise catre apropiații ei și intrate in posesia postului BBC , femeia susține ca a fost…

- Prin decizia anunțata joi, Budapesta face iarași nota discordanta de restul capitalelor din Uniunea Europeana, motivul invocat fiind ritmul prea lent de livrare a dozelor vaccinului Pfizer/BioNTech, scrie BBC News.Agenția de reglementare maghiara a oferit o autorizare temporara vaccinului rusesc Sputnik,…

- CHIȘINAU, 12 ian - Sputnik. Site-ul administrației prezidențiale anunța presa ca la ora la 11:00 va avea loc ceremonia oficiala de intalnire. Dupa care, la ora 13:00 presa va putea urmari ceremonia semnarii documentelor bilaterale dintre Ucraina și Moldova. Și in final, la ora 13:10, vor avea loc…