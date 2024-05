Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat ca in perioada urmatoare va avea loc o sedinta comuna a guvernelor Romaniei si Ucrainei, reuniune care cel mai probabil se va desfasura la Bucuresti. „Mai mult ca sigur, in perioada urmatoare o sa avem o sedinta iarasi, Guvernul ucrainean cu Guvernul Romaniei.…

- Congresul Mondial al Ucrainenilor (UWC), organizație care ii reprezinta pe ucrainenii din intreaga lume, și-a desfașurat lucrarile la București, iar președintele UWC, Paul Grod, s-a intalnit mai intai cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, apoi cu premierul Romaniei, Marcel Ciolacu. Congresul…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, se intalnește, la București, cu președintele Congresului Mondial al Ucrainenilor, Paul Grod. Intalnirea va avea loc la Palatul Victoria, in ziua de 15 aprilie 2024, de la ora 11, a anunțat Guvernul Romaniei. Potrivit Guvernului Romaniei, va fi vorba de o “intrevedere…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, considera ca s-a depașit momentul trecerii primarilor de la un partid la altul, iar, pana la urma, a fost corect ca deciziile sa fie luate la nivel de organizație. Ciolacu da drept exemplu pe Gabriela Firea – PSD si Sebastian Burduja – PNL, care și-au depasit orgoliile,…

- Premierul ungar Viktor Orban se intalneste miercuri dupa-amiaza la Bucuresti cu presedintele UDMR Hunor Kelemen, cu premierul roman Marcel Ciolacu, cu sefi de guvern ai statelor membre UE si cu presedintele Consiliului European, a relatat Bertalan Havasi, seful biroului de presa al prim-ministrului…

- Premierul și, totodata, președintele PSD a „tocat” mandatul actualului primar al Capitalei, Nicușor Dan, despre care se știe ca intenționeaza sa intre din nou in cursa pentru fotoliul de edil general. Marcel Ciolacu a dat glas unui intreg șir de critici la adresa lui Nicușor Dan. Șeful PSD a afirmat,…

- Premierul și liderul PSD, Marcel Ciolacu, a dezvaluit planul prin care va incerca sa aduca romanii plecați in diaspora inapoi acasa. ”Trebuie sa investim mai mult in serviciile publice sa putem aduce forța de munca din diaspora, sa aducem romanii plecați in strainatate acasa.Avem domenii in…