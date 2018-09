Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Liviu Dragnea a discutat cu liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu in biroul președintelui Camerei Deputaților. Potrivit surselor Hotnews.ro una dintre temele discutate de catre cei doi lideri este modificarea legii offshore. De altfel, la finalul ședinței Tariceanu a confirmat ca s-a discutat…

- O sedinta a coalitiei PSD-ALDE va avea loc joi, la Parlament, de la 15:00. Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu se vor intani cu ministrii Transporturilor si Energiei, Lucian Sova si Anton Anton, pentru discutii despre infrastructura si energie, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.

- Liderii coalitiei de guvernare se vor intruni, joi, in sedinta, pentru a discuta despre probleme legate de infrastructura, la aceasta urmand sa participe si ministrul Transporturilor, Lucian Sova, si cel al Energiei, Anton Anton, au declarat surse parlamentare pentru agerpres.ro Sedinta are…

- Liviu Dragnea nu candideaza la alegerile prezidențiale din 2019. Liderul PSD a facut anunțul la ședința CEx PSD, care are loc sambata, la Neptun. Pana azi, Liviu Dragnea a ezitat sa raspunda clar la intrebarea daca va candida la alegerile prezidențiale de anul viitor sau nu. Sambata, in timpul ședinței…

- Guvernul se reunește marți in ședința. Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu a declarat, luni seara, la TVR, ca amnistia sau gratierea nu au fost subiecte de discutie la intalnirea de luni in cadrul coalitiei cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, dar o astfel de masura trebuie analizata daca este oportuna…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, neaga, intr-un mesaj transmis Digi24 , ca Guvernul ar intentiona sa adopte in sedinta de marti o Ordonanta de Urgenta privind amnistia si gratierea. “I-am intrebat pe doamna premier si pe domnul ministru al Justitiei daca exista vreo intentie de adoptare a unei OUG de gratiere…

- Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, a declarat, marti, ca propunerea presedintelui pentru functia de director al SIE, Gabriel Vlase, are sustinerea PSD-ALDE, urmand ca miercuri sa fie votata in Parlament. Ulterior, Liviu Dragnea a precizat, ironic, ca intelege ca Gabriel Vlase are sustinere universala."Sedinta…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a afirmat, miercuri, ca evaluarea privind oportunitatea relocarii ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim nu a fost incheiata si ca probabil va fi finalizata in doua saptamani, scrie Agerpres. Citeste si: Sedinta URGENTA: Premierul Dancila si…