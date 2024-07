Stiri pe aceeasi tema

- Elizabeta Samara a invins-o la mare lupta pe ucraineanca Solimia Brateiko, cu 4-3 (6-11, 11-3, 8-11, 11-9, 13-11, 9-11, 11-4), sambata seara, la South Paris Arena, in primul tur al probei de feminine de simplu de la Jocurile Olimpice 2024. Samara, cap de serie numarul 25, s-a impus dupa aproape o ora…

- Meci interzis cardiacilor la tenis de masa. Eduard Ionescu, 19 ani, a salvat șase mingi de meci și a obținut o victorie de senzație in fața nigerianului Quadri Aruna, scor 4-3 (8-11, 9-11, 6-11, 11-8, 12-10, 11-9, 13-11), sambata seara, in prima runda a probei masculine de simplu din cadrul Jocurilor…

- Eduard Ionescu si Ovidiu Ionescu s-au calificat in proba de simplu masculin a intrecerilor de tenis de masa de la Jocurile Olimpice 2024, gratie pozitiilor ocupate in clasamentul mondial. Romania va avea cinci reprezentanți la tenis de masa in concursul olimpic de la Paris, dupa ce Eduard Ionescu a…

- Ovidiu Ionescu (34 de ani) și Eduard Ionescu (20 de ani) debuteaza miercuri la turneul preolimpic de la Sarajevo de unde spera sa se califice pe tabloul de simplu al Jocurilor Olimpice de la Paris. Ultimul turneu european de calificare individuala la Jocurile Olimpice de la Paris are loc intre 15 și…