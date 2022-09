Stiri pe aceeasi tema

- Anul scolar are cinci module, nu doua semestre ca pana acum, dar numarul saptamanilor de scoala ramane acelasi. Intre cele cinci module exista vacante, pe care le vor avea in acelasi timp toti elevii din toate ciclurile de invatamant. Tezele nu mai sunt obligatorii, iar evaluarea trebuie facuta pe…

- Ministerul rus al Educației a publicat scenarii și manuale pentru orele extra-curriculare din pachetul „Conversații despre lucruri importante”, care va debuta in școlile rusești de la 1 septembrie, noteaza Meduza.

- Liderul PNL Iasi, deputatul Alexandru Muraru, sustine ca istoria comunismului romanesc ar trebui introdusa ca disciplina obligatorie in liceu, el precizand ca acest lucru ar reprezenta ”cea mai adevarata si profunda condamnare a comunismului, a crimelor si abuzurilor sale”. Fii la curent cu…

- Gramatica se intoarce ca materie de studiu in liceu. Cum și de cand va fi modificata programa școlara Gramatica va fi reintrodusa in noile planuri cadru de la liceu, ca materie de studiu. Masura va intra in vigoare, potrivit ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, din anul școlar viitor, respectiv din…

- Moscova i-a instruit pe profesorii ucraineni din teritoriile ocupate sa semneze in cateva saptamani un document care sa ateste dorinta lor de a trece la predarea programei scolare rusesti, relateaza The Guardian.

- Nu mai puțin de 8 note de 10.00 au fost la Turda, la Evaluarea Naționala din acest an. Un elev a obținut doua note de 10, atat la Limba și literatura romana, cat și la Matematica! Alți 6 elevi... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Programa informatica BAC 2022. Maine, 22 iunie 2022, se va susține examenul național de bacalaureat 2022 la proba scrisa la informatica. Elevii claselor a XII-a care au terminat la profilul real vor intra, incepand cu ora 8:30, in salile de examen. Ulterior, de la ora 9:00, vor incepe examenele propriu-zise.…

- Potrivit lui Andrei Vitrenko, toate operele scriitorilor ruși care „ridica osanale trupelor orcilor” vor disparea din programa școlara de literatura straina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …