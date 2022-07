O scurgere dintr-o bază de date din China care afectează aproximativ un miliard de cetăţeni ar putea fi una dintre cele mai mari înregistrate vreodată Scurgerea de date ar putea fi una dintre cele mai mari inregistrate vreodata in istorie, spun expertii in securitate cibernetica, subliniind riscurile colectarii si stocarii online a unor cantitati mari de date personale sensibile – mai ales intr-o tara in care autoritatile au acces necontrolat la astfel de date. Baza de date a fost accesibila public prin ceea ce parea a fi un link nesecurizat cel putin din aprilie 2021, potrivit LeakIX, un site care detecteaza si indexeaza bazele de date expuse online. Accesul la baza de date, care nu necesita o parola, a fost oprit dupa ce un utilizator anonim… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 24 de romani au fost condamnați in ultimii 10 ani in China și Hong Kong, iar in prezent patru dintre ei iși executa pedeapsa, transmite Ministerul Afacerilor Externe (MAE) la solicitarea Libertatea. La inceputul lunii mai, ziarul a prezentat povestea lui Marius Balo , clujeanul care a petrecut 8 ani…

- Beijing, capitala Chinei care se confrunta cu un nou focar de coronavirus, a inasprit, duminica, restrictiile asociate COVID-19 si a lansat o noua runda de testare in masa, informeaza Reuters. Focarul din Shanghai, care a debutat in martie, a fost cel mai acut din China dupa primele luni ale pandemiei,…

- Cu o politica deja draconica ”zero COVID”, autoritatile de la Beijing au anunțat sambata ca vor intensifica masurile de combatere a pandemiei, facand obligatorii noi teste pentru accesul in ”numeroase locuri publice și mjloace de transport in comun”, relateaza AFP, citata de Agerpres . Decizia vine…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, proiectul de lege prin care angajatii din Romania vor avea acces online la datele proprii din Registrul de evidenta a salariatilor (REVISAL). Angajatii vor putea genera online si un extras cu valoare juridica ce atesta vechimea in…

- Un post de televiziune din Taiwan, susținut de guvern, și-a cerut miercuri dimineața scuze și i-a indemnat pe oameni sa nu se panicheze dupa ce a transmis, din greșeala, ca a avut loc un atac chinez la Taipei. Tensiunile pe fondul amenințarilor militare ale Beijingului inpotriva Taiwanului sunt in creștere,…

- China a anuntat, luni, trei morti din cauza COVID-19 la Shanghai, dupa plasarea in carantina, la sfarsitul lui martie, a capitalei economice chineze, relateaza AFP. Primaria din Shanghai precizeaza, intr-un comunicat postat pe retele de socializare, ca este vorba despre trei morti in varsta, care sufereau…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au scazut cu 4,35 dolari, sau cu 4,2%, la 98,43 dolari pe baril pana la ora 17:46 GMT (20:46 ora Romaniei), in timp ce pretul titeiului West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, a scazut cu 3,75 dolari, sau cu 3,8%, la 94,51 dolari pe baril,…

- Shanghai a efectuat sambata o noua runda de teste in masa pentru COVID-19, de data aceasta testand locuitorii de cel puțin doua ori intr-o singura zi, in timp ce un oficial al orașului a recunoscut deficiențele in gestionarea epidemiei. Shanghai a raportat duminica aproape 25.000 de noi cazuri COVID-19…