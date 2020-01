Stiri pe aceeasi tema

- O sinagoga si mai multe magazine din nordul Londrei au fost mazgalite cu inscriptii antisemite in timpul sarbatorii evreiesti Hanuka, transmite PA duminica, potrivit Agerpres. Pe cladirile din zonele Hampstead si Belsize Park au fost reprezentate cu spray cu vopsea rosie si violet steaua lui David…

- Prințul Philip, duce de Edinburgh, a parasit spitalul din Londra, unde a primit tratament pentru o afecțiune preexistenta. Prințul a petrecut patru nopți la spitalul King Edward VII din centrul Londrei și a plecat marți la 8.49 dimineața. Polițiștii și ofițerii de protecție regala au stat de paza…

- Printr-o decizie anuntata sambata, Curtea de Apel din Paris a confirmat o hotarare din 2017 care condamna compania Jeff Koons LLC si muzeul parizian Centre Pompidou, unde opera de arta trebuia sa fie expusa, sa plateasca impreuna despagubiri de 20.000 de euro pentru posesorii drepturilor de autor…

- Sute de protestatari zgomotosi au marsaluit vineri prin centrul Londrei pentru a protesta impotriva rezultatului alegerilor din Marea Britanie, strigand 'Boris Johnson nu e premierul meu' si 'Boris, Boris, Boris: Afara, afara, afara', relateaza Reuters, potrivit AGERPRES.Protestatarii, afisand…

- O persoana a murit, iar alte cinci au fost ranite dupa ce un individ le-a lovit cu un vehicul, luni dupa-amiaza, intr-un gest aparent deliberat, la periferia Londrei, informeaza postul Sky News, citat de Mediafax. Incidentul rutier a avut loc in zona Willingale, situata la periferia…

- Un mesaj frumos scris in limba romana in districtul financiar Canary Wharf din Londra a devenit ieri viral pe internet, in ziua in care diaspora romaneasca vota in numar record pentru alegerile prezidentiale din 2019. Cand iesi din statia de metrou Canary Wharf te simti dintr-o data foarte mic printre…

- National Portrait Gallery din Londra va fi inchisa timp de trei ani, ca parte a unui proiect de redezvoltare in valoare de 35,5 milioane de lire sterline, potrivit BBC potrivit news.roIn aceasta perioada, lucrarile de arta de aici vor fi expuse in alte spatii din Marea Britanie. Galeria…

- Serviciile de urgenta britanice au izolat miercuri o parte a uneia din cele mai frecventate artere comerciale din Londra, in urma relatarilor privind o posibila raspandire a unei substante toxice, o persoana fiind transportata la spital, relateaza agerpres.ro.