Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarea lui Jerzy Kalina, plasata la intrarea in Muzeul National, este intitulata "Izvor otravit" si il arata pe papa polonez in mijlocul unui corp de apa colorat in rosu ca sangele, purtand o roca deasupra capului. "Pentru Kalina, Ioan Paul al II-lea nu este un batran neajutorat zdrobit de un meteorit,…

- [caption id="attachment_52022" align="alignleft" width="198"] ”Intoarcerea fiului ratacitor” de la Ungheni[/caption] Exact cu 20 de ani in urma, in luna septembrie 2000, la Ungheni, in preajma Liceului ”Mihai Eminescu”, era inuagurata lucrarea sculptorului cu radacini unghenene, Dumitru Verdianu, ”Intoarcerea…

- Museum for Prehistory and Early History of the Berlin and LVR - Landes Museum Bonn au initiat o ampla expozitie internationala sub genericul "Germanic Tribes. An Archaeological Inventory", expozitie care se va itinera pe parcursul anilor 2020 - 2021. La acest regal expozitional a fost invitat si Muzeul…

- ​De mai bine de un deceniu se vorbește despre nevoia construirii unui tunel feroviar pe sub Dunare la Budapesta, pentru ca tot mai mulți oameni sa foloseasca trenul. Ei bine, Comisia Europeana a acordat țarii vecine un grant pentru realizarea studiului de fezabilitate referitor la construcția unui tunel…

- Insurectia din Varsovia a ramas in istorie drept cea mai mare revolta armata contra Germaniei naziste intr-o tara ocupata, un moment definitoriu in istoria Poloniei. In lunile august si septembrie ale anului 1944, insurgentii polonezi au incercat sa rastoarne controlul nazistilor asupra capitalei Poloniei.

- O sculptura uriașa a fost amplasata astazi pentru o perioada determinata in centrul municipiului Suceava. Lucrarea se numește sugestiv ”Omul, Spațiul, Timpul” și aparține renumitului sculptor Ion Mindrescu de loc din satul Mihoveni, comuna Șcheia. Sculptura a fost amplasata de Muzeul Național al Bucovinei…

- Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki a declarat luni ca el nu va permite UE sa impuna tarii sale conditii privind statul de drept in schimbul platii fondurilor UE, noteaza France Presse. Morawiecki s-a exprimat la sosirea sa in a patra zi a summitului UE in cursul caruia cei 27 de lideri din UE…

- O opera monumentala a sculptorului Alexander Calder, scoasa la licitatie la Paris miercuri seara, a fost vanduta pentru suma de peste 4,9 milioane de euro unui colectionar european, a anuntat casa de licitatii Artcurial, potrivit AFP. Timp de 57 de ani, aceasta sculptura fixa a artistului american,…