O sculptura din bronz realizata de Constantin Brancusi in 1932, care reprezinta un portret stilizat al lui Nancy Cunard, a fost vanduta cu 71 de milioane de dolari, incluzand comisioanele si taxele, la o licitatie organizata marti de casa Christie's la New York. Sculptura a stabilit un nou record de pret pentru o creatie a lui […]