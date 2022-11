#ConstantaEsteBine: Ziua 332 – 28.11.2022. Astazi il sarbatoresc pe Saturn

Saturn in limba latina Saturnus a fost o veche divinitate de origine latina, care patrona muncile agricole si roadele pamantului. In timp, el a fost echivalat cu titanul Cronos, zeul timpului, din mitologia greaca. Templul lui Saturn era in Forumul… [citeste mai departe]