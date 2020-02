O scrisoare semnata de presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si adresata unuia dintre cei mai prestigiosi ziaristi din epoca sovietica, editorialistul Valentin Zorin, s-a vandut cu 340.000 de ruble (4.930 de euro) la o licitatie desfasurata la Moscova, relateaza vineri EFE.



In scrisoarea datata 12 septembrie 2001 si incheiata cu o dedicatie scrisa de mana si semnata de Putin, presedintele rus ii multumeste lui Zorin (1925-2016) pentru cartea "The unknown about the known", pe care i-a facut-o cadou si pe care a citit-o "cu mare interes".



Sursa foto: www.12auction.ru