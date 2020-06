Stiri pe aceeasi tema

- Scena cu genunchiul proptit pe grumazul lui George Floyd pare deja un detaliu micșorat pana la indistincție in fundalul carnavalului anarhic care s-a dezlanțuit in SUA și-a carui spuma de lapte s-a revarsat un pic și-n Europa (deși e o banalitate la ordinea zilei sa vezi in Atena caroserii carbonizate,…

- Kelly Clarkson va cere custodie comuna pentru copiii pe care ii are cu impresarul Brandon Blackstock, dupa ce a depus actele de divorț, informeaza contactmusic.com. De asemenea, cantareața a spus ca va pune in aplicare și ințelegerile din contractul prenupțial. Vedeta in varsta de 38 de ani a intentat…

- Pictor celebru cu lucrari faimoase, dar o viața grea și plina de suferința. Și-a descoperit talentul pentru pictura abia la 27 de ani, dar cariera sa a fost foarte scurta, de doar zece ani. Citește povestea lui Vincent van Gogh, dar și care au fost cele mai cunoscute lucrari pictate de celebrul van…

- Pe 6 septembrie curent, vor avea loc alegerile locale noi pentru funcția de primar in comuna Tirnova, raionul Dondușeni și in satul Nucareni, raionul Telenești. Hotarirea a fost luata in cadrul ședinței de astazi a Comisiei Electorale Centrala (CEC). In ambele cazuri vacanța funcției de primar a survenit…

- RESITA – Reper pentru arta naiva banateana, artistul a murit in noaptea de marti spre miercuri, la varsta de 88 de ani. Pictorul naiv era internat pe sectia de Cardiologie, la Spitalul Judetean de Urgenta Resita pentru un anevrism de aorta! In semn de omagiu si recunoastere a valorii si contributiei…

- Papa Francisc vrea ca recunoasterea faciala, inteligenta artificiala si alte unelte tehnologice sa urmeze o doctrina de principii etice si morale. Intr-un document facut public vineri, Papa, alaturi de IBM si Microsoft, a redactat o serie de principii de urmat in dezvoltarea noilor tehnologii…

- O carte „Harry Potter” in miniatura, scrisa de mana de J.K. Rowling, cu o valoare estimata la 100.000 - 150.000 de lire sterline, va fi scoasa la licitatie, informeaza luni Press Association.

- Posturile de radio si tv romanesti sa difuzeze productii muzicale care sa includa cel putin contributia unui autor roman intr-o proportie de minimum 50% din totalul de muzica difuzata zilnic pe perioada starii de urgenta este doar una dintre cerintele unui grup de artisti si compozitori care i-au adresat…