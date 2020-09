Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca o unitate de invatamant se poate inchide daca exista trei cazuri de infectie cu noul coronavirus in clase diferite. ‘Cand avem trei cazuri in trei clase diferite, acea scoala se inchide si copiii si profesori intra in…

- "Cand avem trei cazuri in trei clase diferite, acea scoala se inchide si copiii si profesori intra in izolare pentru doua saptamani, urmand anchetele epidemiologice sa determine cei care au fost contacti directi, urmand ca acestia la fel sa dezvolte o ancheta epidemiologica, in conditiile in care sunt…

- "Cand avem trei cazuri in trei clase diferite, acea scoala se inchide si copiii si profesori intra in izolare pentru doua saptamani, urmand anchetele epidemiologice sa determine cei care au fost contacti directi, urmand ca acestia la fel sa dezvolte o ancheta epidemiologica, in conditiile in care…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a mai declarat marți ca daca sunt 3 cazuri de Covid-19 in trei clase din școala, atunci unitatea de invațamant se inchide, iar profesorii și elevii vor intra in izolare pentru 14 zile. „Daca sunt 3 cazuri in 3 clase, școala se inchide, iar copiii si profesorii intra…

- Ziarul Unirea Din ce localitați provin cele 40 cazuri de COVID-19 confirmate in Alba, in ultimele 24 de ore: Cel mai MARE numar inregistrat in județ de la inceputul pandemiei Din ce localitați provin cele 40 cazuri de COVID-19 confirmate in Alba, in ultimele 24 de ore: Cel mai MARE numar inregistrat…

- Au fost confirmate trei cazuri noi de COVID-19, in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise sambata, 11 iulie, de Direcția de Sanatate Publica. Numarul de cazuri active in județ este de 50. Numarul total al imbolnavirilor, de la inceputul pandemiei, in județul Alba, a ajuns la…

- Reacția ministrului Tataru, dupa recordul de imbolnaviri. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a spus, miercuri, in timpul unei vizite la Constanța. referitor la posibilitatea reintroducerii starii de urgența, ca „in acest moment nu se impune”. „Am mai discutat acest lucru, in acest moment nu se impune…

- Pacienții confirmați cu COVID-19, dar care sunt asimptomatici sau au forma ușoara a bolii se pot externa la cerere, a precizat vineri ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Insa daca ulterior sunt implicați intr-o ancheta epidemiologica, raspund penal. „Evaluarea unui pacient se face de catre medicul curant…