Stiri pe aceeasi tema

- ZILE LIBERE 2018: Profesorii și elevii nu vor face cursuri pe 5 octombrie, de Ziua Invațatorului. Deoarece este o yi de joi, multe unitați școlare iși vor inchide porțile, iar altele vor avea activitați specifice evenimentului.

- Numeroase regiuni erau acoperite de ape in sud-estul Statelor Unite, luni, dupa trecerea furtunii Florence, care a provocat cel putin 31 de morti si pagube ce au fost estimate la mai multe miliarde de dolari, relateaza marti AFP. Florence, deja retrogradata la depresiune tropicala, ar trebui sa se abata…

- Numeroase regiuni erau acoperite de ape in sud-estul Statelor Unite, luni, dupa trecerea furtunii Florence, care a provocat cel putin 31 de morti si pagube ce au fost estimate la mai multe miliarde de dolari, relateaza marti AFP preluata de Agerpres. Florence, deja retrogradata la depresiune…

- Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a declarat luni, cu ocazia deschiderii noului an scolar: “Anul scolar 2018 - 2019 incepe intr-o zi care ne duce cu gandul la simbolul succesului in invatamant. Ziua de azi coincide cu nota 10 din catalog pe care sper sa o obtina fiecare elev care trece…

- Vedeti aici structura anului scolar 2018 – 2019 >> Ce lipseste in scoli "Lipsa materialelor didactice, precum si a mijloacelor moderne de predare, cum ar fi calculatoarele sau tablele interactive, ingreuneaza activitatea dascalilor la catedra. Cel mai grav este insa, faptul ca sunt, in continuare, scoli…

- Pot studia in limbi straine mai multe discipline, au laboratoare de practica bine dotate si materiale suficiente, atmosfera din scoala e relaxata, profesorii sunt alesi in baza CV-ului, iar perspectiva de angajare, dupa absolvire, nu e o poveste. In plus, in anii de scoala chiar pot avea initiative,…

- Chatterbox este o platforma dedicata invațarii limbilor straine care angajeaza refugiați din diverse țari, incurajandu-i astfel pe aceștia sa iși impartașeasca atat limba, cat și cultura natala cu cei dornici sa invețe. Sediul central al firmei se afla in Londra, insa inițiatoarea proiectului dorește…

- Inspectoratul Scolar Judetean Constanta a anuntat punctajele finale ale candidatilor la concursul de acordare a gradatiilor de merit, aprobate in sedinta Consiliului de Administratie din data de 27.07.2018. Gradatia de merit se acorda incepand cu data de 1 septembrie 2018 si reprezinta o crestere cu…