- Cursurile la Scoala Generala nr. 19 Avram Iancu din Timisoara se vor desfasura exclusiv online, cel putin 14 zile. Decizia a fost luata de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, dupa ce s-a descoperit ca la scoala respectiva trei cadre didactice au fost depistate cu coronavirus. La randul lor,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența din Bacau a actualizat astazi, 11 septembrie 2020, scenariile dupa care unitațile de invațamant preuniversitar vor funcționa in condiții de siguranța epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor determinate de virusul SARS CoV-2 in anul școlar 2020-2021…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a evaluat unitațile de invațamant și numarul de elevi/preșcolari aferent. Astfel, s-a decis ca unele școli sa se deschida in scenariul verde- toți elevii la clasa, iar altele, in scenariul galben- copii, prin rotație, acasa. CARE scenariu se aplica fiecarei…

- Scoala Gimnaziala ”IG Duca” Din Capitala va incepe cursurile potrivit scenariului rosu, adica toți elevii vor invata exclusiv online, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, Roxana Cercel.”La momentul acesta, la Scoala Gimnaziala IG Duca…

- Mai este puțin timp pana cand clopoțelul va suna pentru inceperea noului an școlar. Din pacate, nu pentru toți elevii pentru ca Direcția de Sanatate Publica Iași a transmis un raport de incidența a cazurilor de infectare cu noul coronavirus iar unele comune au o rata mare a numarului de cazuri. Școala…

- Comitetul Judetean pentru Stuatii de Urgenta din Timis a stabilit ca masca sa devina obligatorie in toate spatiile aglomerate, inclusiv in zonele centrale ale localitatilor odata cu prelungirea starii de alerta. Masura nu se aplica la Timișoara.Delimitarea zonelor centrale, precum si intervalul…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis, astazi, masurile impotriva raspandirii COVID-19. Purtarea maștii in spațiile deschise aglomerate devine obligatorie și la Brașov. Astfel, de la 1 august nu vom mai putea ieși pe strada, la piața, balciuri, evenimente in aer liber sau in orice alt…

- Un accident de circulație a avut loc astazi, in jurul orei 14, in zona localitații Iclod. Din primele informații, un autoturism a parasit partea carosabila. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) ”Avram Iancu”, o ambulanța,…