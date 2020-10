Stiri pe aceeasi tema

- Trei noi cazuri de imbolnavire cu Covid-19 au fost raportate in cursul zilei de ieri de catre trei unitati de invatamant din judet, un prescolar, un elev si un cadru didactic fiind diagnosticati pozitiv. Astfel, Grupa mare B de la Scoala Gimnaziala „George Cosbuc" Iasi, structura GPP nr. 27, va invata…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Cluj a decis, marți seara, trecerea in scenariul roșu de funcționare, cu activitați exclusiv online, la Colegiul Național „George Coșbuc” din Cluj-Napoca, unde cinci elevi au fost confirmați cu Covid-19, potrivit Mediafax.„Ca urmare a apariției…

- Școala Gimnaziala nr. 129 din sectorul 4 al Capitalei a fost trecuta in scenariul roșu, cu participarea exclusiv online la cursuri, dupa ce patru elevi au fost depistați cu Covid-19. La alte doua școli din sectorul 4 au fost inregistrate cazuri de profesori infectați.Citește și: HARTA primarilor…

- Școala Gimnaziala „Ionel Teodoreanu” din București a trecut, miercuri, in scenariul roșu, cu desfașurarea orelor in sistem exclusiv online, dupa ce doi profesori și un elev au fost confirmați cu Covid-19.„Primaria Sectorului 4 a dispus in regim de urgența, masuri de dezinfecție a cladirii…

- La Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia au fost depistate trei cazuri de elevi, pozitivi dupa testarile COVID-19 facute la primirea acestora in unitate, saptamana aceasta. Se așteapta decizia MApN privind continuarea activitații in școala. Informația a fost confirmata de șeful IȘJ…