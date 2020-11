Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea unei școli elementare din Franța se confrunta cu o problema neobișnuita: parinții iși arunca odraslele peste poarta inchisa. Pentru ca oamenii sa nu mai faca asta, șefii instituției de invațamant au apelat la o soluție disperata.Prin intermediul unor afișe puse pe gardul unitații de invațamant,…

- ”Cum adica sa ii interzica la copil dreptul la respirație normala? Sa il puna sa stea ore inregi pe scaun? Cum adica sa nu interacționeze??n JOS MASCA!!! Vrem normalitate pentru copiii noștri! Ei nu reprezinta un risc! Azi cand i-am vazut cu maști, am plans!” sunt doar cateva din gandurile și revolta…

- Gabriela Firea a declarat pentru G4Media.ro ca toți parinții și copiii au acces in școala in grupuri de 5 pentru a prelua manuale și ca și-au dat maștile jos 30 de secunde pentru o fotografie: „Da, toți parinții și copiii mici au acces, doar in grupuri de 5, pentru a prelua manuale. Noi ne-am dus foarte…

- Ludovic Orban face o declaratie cel putin ciudata referitoare la inceperea scolii, sustinand ca la scoala copiii vor fi mai in siguranta decat in vacanta. Premierul pleaca de la premisa ca parintii si-au expus copiii riscului de infectare mai mult decat vor fi expusi la scoala."Dupa parerea…

- În condițiile în care Spania se confrunta cu o explozie a cazurilor de Covid 19, numeroși parinți ezita sau chiar refuza sa-și trimita copiii la școala. Și aceasta, în ciuda amenințarilor cu amenzi din partea autoritaților, scrie AFP. "Ca sa înveți ai toata viața…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat ca normele sanitare vor fi elaborate in cursul acestei saptamani, iar ele prevad si alegerea scolii online de catre familiile ai caror copii sufera de anumite afectiuni care s-ar complica in cazul contractarii virusului COVID19 in

- "Cred ca cel mai important lucru pe care trebuie sa-l stie un parinte este ca, oriunde in lume unde au fost ingrijiti pacienti cu COVID-19, copiii au reprezentat o minoritate. Si asta inseamna ca, indiferent de gene, de saracie, de mediu sau de orice altceva, copiii – din punctul de vedere al severitatii…