O scoala de top din Edinburgh va elimina din programa romane precum &"To Kill A Mockingbird/ Sa ucizi o pasare cântatoare&", scris de Harper Lee, si &"Of Mice and Men/ Soareci si oameni&", de John Steinbeck, pentru ca au o abordare &"învechita&" privind rasa si prezinta &"motivul salvatorului alb&".



