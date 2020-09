Stiri pe aceeasi tema

- Scoala din localitatea vasluiana Fastaci a fost data in folosinta, luni, dupa 14 ani de la demararea lucrarilor de consolidare si numeroase litigii intre constructor si autoritatile locale. ‘Dupa 14 ani, gratie interventiei Primariei si Consiliului local al comunei Cozmesti, prin implicarea personala…

- Școala Gimnaziala Lucian Blaga a fost in plin proces de modernizare și reabilitare. Lucrarile sunt spre final, dar, in loc sa bucure, provoaca revolta. O mamica a rabufnit pe Facebook: „Vreau sa vad și eu cine are tupeul sa semneze procesul verbal de recepție a lucrarilor de mantuiala facute cu entuziasm…

- CORNEREVA – Din cele zece proiecte aprobate si implementate, unele sunt in lucru, altele abia au ajuns in faza de executie, dar e bine ca s-a trecut de procedurile anevoioase care taraganeaza majoritatea proiectelor, nu doar aici, in toata tara! Aminteam in 2019 despre cele zece proiecte menite sa aduca…

- Primaria municipiului Chișinau, in colaborare cu Primaria comunei Stauceni, informeaza despre lansarea lucrarilor de construcție și asfaltare a unui sector de drum cu o lungime de 2 km. Costul lucrarilor este de 12,1 mil de lei, din bugetul Primariei comunei Stauceni și a municipiului Chișinau.

- FINAL… In sfarsit, Scoala din Fastaci va fi data in folosinta in aceasta toamna. Dupa mai bine de 13 ani, timp in care elevii au invatat in Cantonul Silvic si in dispensarul satului, acestia se vor putea bucura de conditii prielnice studiului. Scoala Gimnaziala „Cezar Botez” dispune acum de sali de…

- Autoritatile au anuntat ca au fost depuse deja doua oferte pentru lucrarile de amenajare a Muzeului Mineritului de la Anina. Costurile sunt finantate din fonduri europene, iar lucrarile ar putea incepe chiar in acest an.

- Lucrarile de reabilitare a Școlii Gimnaziale nr. 1 din Bistrița, un proiect in valoare de circa 4 milioane euro, avanseaza in ritm alert. La aproximativ o luna de la deschiderea șantierului, unitatea de invațamant e de nerecunoscut. Potrivit viceprimarul municipiului Bistrița, Cristian Niculae, pana…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, domnul Marian Oprișan, a semnat, in data de 18 iunie 2020, ordinul de incepere a lucrarilor pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 241A limita judet Galati – Feldioara – Limita judet Bacau, km.5+000-19+450, L=14,45 km ( respectiv 14,70 km conform…