Stiri pe aceeasi tema

- In memoria colectiva, Conferinta de Pace de la Paris de la sfarsitul Primului Razboi Mondial este in primul rand cunoscuta prin semnarea tratatului cu Germania de la Versailles, din iunie 1919, dar lucrarile delegatilor prezenti in capitala franceza au insemnat mult mai mult. Si celelalte state invinse,…

- Jucatorii Thomas Muller (Bayern Munchen) si Mats Hummels (Borussia Dortmund) fac parte din lotul largit al Germaniei pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, informeaza L’Equipe potrivit news.roPe lista preliminara se afla 50 de fotbalisti. Lotul definitiv va fi anuntat la finalul sezonului.…

- Ȋncepe perioada de ȋnregistrare a aplicațiilor studenților care doresc sa lucreze ȋn Germania pe perioada vacanței de vara. Anunțul este facut de Agenția Naționala a Ocuparii Forței de Munca pentru studenții care doresc sa desfașoare o activitate lucrativa pe teritoriul Germaniei pe perioada…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Iata o intrebare cardinala. La care eu, unul, in calitate de analist, ma simt obligat sa dau raspuns. Chiar daca autoritațile tac. Ei bine, ne aflam in razboi. Intr-un razboi de acum declarat. Și despre care cetațenii acestei țari nu au aflat mai nimic. Inca. Iata in ce…

- Autor: Stelian ȚURLEA Istoricul britanic Catherine Anne Marridale, nascuta cin 1959, a aratat in studiile sale un interes special pentru Rusia. Intr-un interviu acordat ziarului „The Independent” spunea ca a inceput sa studieze limba rusa la școala și a vizitat țara prima oara la 18 ani. Mai tarziu…

- ”Totala lipsa de probe nu a constituit un obstacol in calea acestei publicari incarcate de continuturi fatis rusofobe si plina de informatii false propagandiste”, adauga Ministerul rus de Externe.Potrivit acestui articol, publicat la 4 decembrie, 15 ofiteri din cadrul serviciului militar…

- Pictorul suprarealist spaniol Salvador Dali va fi tema centrala a unei expozitii organizate anul viitor la Arp Museum in orasul german Remagen, situat pe malul Rinului, informeaza DPA. "Vom dedica anul 2020 temei 'Suprarealism total' si asteptam cu nerabdare sa expunem lucrari ale artistului secolului,…

- O declaratie pe care o va adopta parlamentul german, ca parte a unui acord cu Namibia ce face referire la atrocitatile comise in aceasta tara pe vremea cand era colonie a Germaniei in Africa, va include pentru prima data si termenul de ''genocid'', relateaza joi agentia EFE, potrivit Agerpres.Este…