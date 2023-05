O schimbare uriașă: Autorizaţii de construire fără documentaţii de urbanism ”Vot final de adoptare in sedinta de astazi a Camerei Deputatilor pentru propunerea legislativa pe care am initiat-o alaturi de colegii mei din PNL in vederea reducerii birocratiei in cazul proiectelor de producere a energiei electrice din resurse regenerabile! Dupa intrarea in vigoare, se vor putea emite autorizatii de construire si fara documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate, pentru lucrari de construire a capacitatilor de producere a energiei electrice si a hidrogenului din surse regenerabile situate in intravilanul si extravilanul localitatilor”, a transmis Varga… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

