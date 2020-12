O scena a Nasterii Domnului realizata preponderent din aluat de pizza a fost amplasata de luni intr-o biserica din Napoli, informeaza DPA. Curiosii pot admira neobisnuita creatie, opera a mai multor maestrii bucatari specializati in pizza, in biserica Santa Chiara, din centrul orasului. Foto: (c) CIRO FUSCO / EPA Dincolo de bucuria adusa deopotriva iubitorilor de pizza si credinciosilor, scena din acest an marcheaza a treia aniversare a includerii pizzei napolitane pe Lista Reprezentativa a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanitatii, in 2017. Foto: (c) CIRO FUSCO / EPA Cum maestrii "pizzaiuolo",…