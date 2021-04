O scăpare din procesul de autentificare al WhatsApp permite blocarea oricărui utilizator Expertii in securitate cibernetica au descoperit o metoda de atac pe WhatsApp, prin care device-ului victimei ii poate fi blocata accesarea propriul cont. Este un atac banal, in cadrul caruia se profita de doua probleme diferite din cadrul sistemului de autentificare folosit de WhatsApp. Primul pas este blocarea trimiterii codurilor de confirmare a identitatii. Atacatorul va incerca sa se autentifice cu numarul de telefon al victimei de mai multe ori. La fiecare incercare, pe numarul victimei, va fi trimis codul din 6 cifre, prin care se confirma identitatea. Victima va primi codurile, dar nu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 18 martie 2021, in jurul orei 14.20, dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov a fost sesizat cu privire la faptul ca pe strada 13 Decembrie din municipiul Brașov a avut loc un accident rutier. Un tanar, care era angajat in traversarea strazii, in calitate de pieton, a fost…

- Primaria Viișoara - Contact, adresa, telefon, email Adresa: localitatea Viisoara, CP 407590 Telefon: 0264-327601, 327560, 327794 Fax: 0264-327561 Web: www.comunaviisoara.ro E-mail: [email protected]

- Primaria Sanmartin - Contact, adresa, telefon, email Adresa: localitatea Sinmartin nr. 207, CP 407520 Telefon: 0264-246694 Fax: 0264-246694 Web: www.primariasinmartin.ro E-mail: [email protected]

- Un barbat de 58 de ani din Sibiu a fost retinut dupa ce si-ar fi ucis prietenul, in varsta de 72 de ani, in urma unui conflict iscat pe fondul consumului de alcool. Suspectul ar fi tranșat trupul victimei dupa care l-a aruncat in raul Cibin, transmite Agerpres. Totul s-ar fi intamplat in urma cu o saptamana,…

- O femeie din orasul Targu Frumos a fost gasita, in cursul diminetii de luni, in stare grava dupa ce a fost batuta si injunghiata de sot, in acest caz fiind demarata o ancheta de catre politisti si procurori, informeaza Agerpres. Coordonatorul UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, a declarat presei…

- Olandezul Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step), victima unei accident grav anul trecut in Turul Poloniei, s-a deplasat cu restul echipei in cantonamentul de la Alicante (Spania), si spera sa revina cat mai curand in competitiile profesioniste, scrie EFE. Jakobsen, in varsta de 24 de ani, a reluat…