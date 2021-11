Militarii Detașamentului de Pompieri Radauți au intervenit cu trei autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit din localitatea Dornești, anunța ISU Suceava. La sosirea echipajelor, ardea acoperișul casei de locuit cu pericol de propagare intreaga locuința și la anexele gospodarești. Au ars acoperișul casei de locuit, construit […] The post O scanteie dintr-un coș de fum defect a facut dezastru intr-o gospodarie din Dornești first appeared on Suceava News Online .