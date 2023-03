Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) va aproba marți, 28 februarie, noul tarif la energia electrica, dar și cea termica, produsa de compania Termoelectrica. Astfel, prețul la caldura in Chișinaua crește cu 723 de lei, de la 2854 lei/Gcal, cat este in prezent, pana la 3 577 lei/Gcal,…

- Iarna s-ar putea incheia cu alte scumpiri. Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica va decide in ședința de maine daca va majora tariful pentru energia termica livrata de Termoelectrica. Proiectul respectiv este al șaptelea pe ordinea de zi.

- Principalii participanți pe piața gazelor naturale din Republica Moldova, reprezentați de SA „Moldovagaz” și SA „Energocom”, precum și companiile de transport gaze „Moldovatransgaz” și „Vestmoldtransgaz”, vor inainta un demers comun catre Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) privind…

- Ca urmare a interesului sporit a societații dezbatut in spațiul public referitor la solicitarea S.A. „Termoelectrica” de majorare a prețului pentru energia electrica produsa și a tarifului pentru energia termica livrata consumatorilor, Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) vine…

- Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica a abrogat hotarirea care interzicea exportul de energie electrica. Decizia a fost luata la sedinta de vineri a regulatorului. Agenția a ținut cont de faptul ca S.A. „Energocom” are asigurate cantitațile necesare de energie electrica, semnind cu producatorul…

- In luna februarie cetațenii Republicii Moldova ar putea plati mai puțin pentru gazele naturale. Andrei Spinu a estimat ca tariful ar putea scadea cu circa 10% pentru metru cub de gaz, declarația a fost facuta in cadrul unei emisiuni de la TV8, relateaza Radiomoldova.md . Andrei Spinu a explicat ca ajustarea…

- Noul tarif la energia electrica, aprobat de Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) in cadrul ședinței din 30 decembrie 2022, intra in vigoare astazi, 1 ianuarie 2023. Astfel, potrivit deciziei ANRE, energia electrica livrata consumatorilor din centrul și sudul țarii se ieftinește…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a aprobat, cu puțin timp in urma, noile tarife la enegia electrica pentru consumatorii Premier Energy și FEE Nord. Astfel, consumatorii din centrul și sudul țarii vor achita un tarif de 3,42 lei, iar cei de nord – 3,84 lei. Noile tarife vor…