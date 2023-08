Doi pacienți internați la Spitalul Clinic Județean de Urgența din Oradea au salvat viața a zece oameni aflați in suferința, scriu jurnalistii de la www.bihon.ro Unul dintre pacienți (un barbat din Bihor in varsta de 59 de ani) a cazut și a suferit un traumatism cranian sever, intrand in moarte cerebrala, iar o femeie de […]