- Bursele europene au scazut vineri, incheind o saptamana agitata, care a oferit o serie de informatii noi pentru investitori. Indicele Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,95%, indicele de referinta regional scazand cu peste 2% pe parcursul saptamanii. Indicele francez CAC 40 a scazut cu 2,7%, investitorii…

- Emmanuel Macron dizolva Parlamentul, dupa ce partidul sau a ocupat locul secund la europene, cu 15,2% din voturi. Alegerile europene au fost caștigate de Adunarea Nationala (RN) a Marinei Le Pen, de extrema dreapta, cu un numar de voturi de doua ori mai mare decat al partidului reprezentat de șeful…

- Președintele francez Emmanuel Macron a dizolvat duminica Parlamentul francez, in urma infrangerii zdrobitoare a partidului sau in fața partidului de extrema dreapta Adunarea Naționala in alegerile europene. Primul tur al alegerilor va avea loc pe 30 iunie, iar cel de-al doilea va avea loc pe 7 iulie.…

- ”In perioada 1.I – 31.III.2024, comparativ cu perioada 1.I – 31.III.2023, productia industriala (serie bruta) a scazut cu 2,7%, ca urmare a scaderilor din cele trei sectoare industriale: industria prelucratoare (-2,7%), productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer…

- ”In luna martie 2024, exporturile FOB au insumat 7,904 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 10,452 miliarde euro, rezultand un deficit de 2,548 miliarde euro. Fata de luna martie 2023, exporturile din luna martie 2024 au scazut cu 9,8%, iar importurile au scazut cu 6,7%. In perioada 1.I-31.III…

- ”In luna martie 2024, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 1,8% fata de luna februarie 2024. In luna martie 2024, comparativ cu luna martie 2023, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 7,9%”, arata datele…

- ”Rata inflatiei de la inceputul anului (martie 2024 comparativ cu decembrie 2023) a fost 2,4%. Rata anuala a inflatiei in luna martie 2024 comparativ cu luna martie 2023 a fost 6,6%”, releva datele transmise de INS. Rata anuala a inflatiei in luna februarie 2024 comparativ cu luna februarie 2023 a…

- ”In luna februarie 2024, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 0,8% fata de luna ianuarie 2024. In luna februarie 2024, comparativ cu luna februarie 2023, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 6,3%”,…