- De-a lungul timpului, Gigi Hagi a reușit sa stranga o avere din fotbal, el fiind considerat unul dintre cei mai buni jucatori pe care Romania i-a avut. Aceasta a reușit sa-și investeasca banii caștigați astfel incat sa-i aduca profit, iar una dintre afacerile lui reprezinta un hotel de lux de la malul…

- Pana la expirarea termenului pentru depunerea ofertelor de construire a celor 82 de kilometri din autostrada A7, impartiti pe patru loturi de la Buzau la Focsani, au fost inregistrate 28 de oferte ale unor firme si asocieri de firme din Italia, Grecia, Spania, Turcia sau Romania.

- Grecia, Bulgaria si Turcia raman destinatiile preferate de romani pentru concediile de vara, chiar daca pandemia si razboiul au scumpit pachetele de vacanta cu pana la 30%. Grecii mizeaza pe o creștere semnificativa a numarului de turiști, inclusiv din Romania.

- Premierii Romaniei si Bulgariei au fost intrebati, vineri, intr-o conferinta de presa, daca exista vreo posibilitate interconectorul dintre Bulgaria si Grecia sa fie functional mai devreme de lunile septembrie si octombrie si daca da, cat gaz ar putea primi cele doua tari. “Atat premierul Kiril Petkov,…

- Astazi se implinesc 36 de ani de la explozia reactorului 4 de la Centrala Cernobil, cel mai mare dezastru nuclear civil din istorie. Arhivele Nationale au publicat o serie de documente care arata cum au reactionat autoritatile de la Bucuresti. Printre aceste documente se numara si cateva harti care…

- Școala Gimnaziala ,,Alexandru Ioan Cuza” a participat in prima jumatate a lunii martie cea de a patra mobilitate din cadrul proiectului Erasmus + ,,Bullying NOT in my school!”, ID 2019-1-PT 01-KA229-060923-4, in orasul Tychy, Polonia. Au fost prezenți elevi și profesori din școlile partenere din Grecia,…

- Romania ar putea avea gaz extras din Marea Neagra chiar din aceasta vara, a spus ministrul energiei, Virgil Popescu. Acesta vede posibil ca pana la sfarșitul anului dependența de importuri a țarii noastre sa se injumatațeasca, adica sa ajunga la 15 la suta sau chiar mai puțin, iar in ceea ce privește…

- Un grup international, format din elevi si profesori din cinci tari - Romania, Portugalia, Grecia, Turcia si Polonia a vizitat, saptamana aceasta o parte din Parcul National Piatra Craiului in cadrul proiectului Erasmus+ ECO experiences in European Schools. Ce i-a adus aici? Faptul ca Parcul este unul…