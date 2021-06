Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Tamași, județul Bacau, se afla in plina campanie electorala, la doar cateva luni de la alegerile locale din septembrie 2020. Tamașenii vor fi chemați la vot ca sa-și aleaga un nou primar, deoarece Veronica Donțu a ajuns dupa gratii. Alegerile... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- ictor Mihai #Balașoiu și-a depus astazi candidatura pentru funcția de primar al comunei #Rociu din partea #PSD Argeș. Alegerile locale parțiale vor avea loc pe 27 iunie. La eveniment au fost prezenți Ion Minzina, președintele PSD Argeș și al Consiliului Județean Argeș, deputații Simona Bucura-Oprescu,…

- Lista candidaților Platformei DA este ținuta in secret, chiar daca aceasta a fost aprobata la Consiliul Național, convocat ieri. Membrii Platformei DA, in funte cu președintele Andrei Nastase, au depus actele necesare pentru inregistrare in cursa electorala la Comisia Electorala Centrala.

- Miercuri, 19 mai, a avut loc ședința Consiliului Politic al PSD Argeș, unde s-au stabilit candidații pentru funcțiile de primari in comunele Aninoasa și Rociu. In urma votului membrilor Consiliului Politic au fost desemnați candidați: – Ștefan Benonie pentru funcția de primar al comunei Aninoasa; –…

- Liderul „Partidul Nostru”, Renato Usatii, a depus actele la Comisia Electorala Centrala pentru participarea formatiunii sale in asegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Totodata, Usatii a anuntat cine sunt primii 15 candidati care vor candida de pe lista „Partidul Nostru”, din totalul de 101.

- Inscrierea candidatilor in alegerile prezidentiale iraniene, prevazute la 18 iunie, in vederea alegerii succesorului moderatului Hassan Rohani a inceput, la Teheran, in vederea unui scrutin cu o miza mare in contextul negocierilor de la Viena vizand salvarea Acordului de la Viena din 2015 in dosarul…