O perioada de neobisnuita acalmie si absenta unor atacuri la scara mare in Afganistan alimenteaza optimismul si au permis organizarea de celebrari in unele zone ale tarii saptamana aceasta, informeaza dpa. Reducerea violentelor era considerata un test cu privire la controlul pe care liderii talibanilor il au asupra combatantilor si angajamentului lor pentru pace, inainte de asteptata semnare a unui acord cu SUA, sambata. In total in jur de 15 oameni au fost ucisi si alti circa 40 au fost raniti in atacuri in 12 provincii in timpul acestei saptamani. Alte trei persoane au fost rapite. Cifrele reprezinta…