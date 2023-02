Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a lansat duminica un apel pentru un ''sprijin concret'' in favoarea comunitatilor lovite de puternicele seisme care au dus la moartea a peste 28.000 de persoane in Turcia si Siria, oameni pe care nu trebuie ''sa-i uitam'', a mai spus suveran

- Șeful ONU pentru ajutoare umanitare, Martin Griffiths, a descris sambata cutremurul devastator care a lovit sudul Turciei și nord-vestul Siriei drept "cel mai grav eveniment din ultimii 100 de ani in aceasta regiune", informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Statele Unite vor oferi ajutor de 85 de milioane de dolari Turciei si Siriei, a anuntat joi Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID), dupa cutremurul devastator care a lovit luni cele doua tari, noteaza AFP.

- UPDATE, joi, 9 feb 2023 – Cutremurul cu magnitudinea de 7,8 pe scara Richter, care a zguduit luni sud-estul Turciei si nordul Siriei vecine, a ucis peste 12.000 de persoane in total, potrivit unui nou bilant furnizat miercuri de oficiali si salvatori, relateaza AFP. In zonele din Siria controlate de…

- Bilanțul deceselor provocate de cutremurele din Turcia si Siria a trecut de 5.000, dintre care 3.400 in Turcia și cel puțin 1.500 in Siria. 6.000 de cladiri au fost distruse aproape doar pe teritoriul Turciei, inca nu se stie numarul celor din Siria. Oamenii prinși sub daramaturi cer disperati ajutor,…

- Cutremurul cu magnitudinea de 7,8 care a lovit luni Turcia și Siria a dus la apariția unei „situații catastrofale” in Siria, a declarat, pentru CNN , un oficial al Comitetului Internațional de Salvare (IRC). „Ceea ce vedem in interiorul Siriei este cu adevarat o situație catastrofala”, a declarat Mark…

- Președinția țarii Maia Sandu a venit cu un mesaj de condoleanțe adresat autoritaților Turciei și Siriei in urma cutremurului puternic produs in partea de sud a Turciei, in provincia Gaziantep, aflata in apropiere de granita cu Siria.

- Autoritatile italiene au anuntat luni ca au ridicat o alerta de tsunami care viza zona de coasta din sudul tarii, emisa dupa un puternic seism produs in cursul noptii in centrul Turciei si nord-vestul Siriei, care a ucis si ranit sute de persoane, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai…