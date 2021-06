O săptămână de caniculă, dar și de instabilitate atmosferică, în toată țara Meteorologii au emis astazi o informare meteorologica de instabilitate atmosferica și disconfort termic pentru toata țara, valabila pana vineri seara. Informarea intra in vigoare luni, la ora 22.00, și este valabila pana vineri, la ora 22.00. In acest interval, in majoritatea regiunilor, dar cu precadere in zonele deluroase și montane, precum și in regiunile estice, […] Articolul O saptamana de canicula, dar și de instabilitate atmosferica, in toata țara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

