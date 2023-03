Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Targu Mureș va invita la spectacolul susținut de The Journey, un grup de artiști de talie mondiala, in 18 martie 2023, la ora 18.00, in sala mare a Palatului Culturii. Reprezentația este bogata in emoții și interpretari originale, in care scenele pasionale sunt impletite cu momente…

- Tu cand ai de gand sa-mi spui ca ma iubesti? Ce evenimente ar trebui sa mai aiba loc Pentru ca s a poti articula cu subiect si predicat, Sa declari pe propria raspundere De buna voie si nevazuta de nimeni, Sa te eliberezi de aceasta povara A orgoliului si a inimii deopotriva. Așa a debutat … Post-ul…

- Invitatie la teatru lansata de Rotary Sighet & bEvent.ro. Piesa de teatru ”Toți barbații mei” (un spectacol pentru femei și cei care vor sa le ințeleaga) se va juca pe 24 martie, incepand cu ora 19.00, la Școala de Muzica și Arte Plastice Sighet, sala „Monica Chifor”. Spectacolul este o creație Inorog…

- Aflat in al doilea an consecutiv, in proiectul „Ești prețios!" 10 copii intre 7 și 15 ani cu handicap grav vor beneficia in perioada 23 februarie – 13 mai de ședințe gratuite de puppet play și meloterapie. Wenzel-Gazdag Erzsebet, președinta Asociației S"artR – vient de l"ame, Mediaș, a explicat ca proiectul…

- Recent a fost semnata de catre primarul municipiului o finanțare in valoare de 3.000.000 de lei pentru construirea unor sisteme inteligente de management urban al orașului (parcare digitala, sistem inteligent de management al traficului, eTicketing, banci inteligente). Nu ne oprim. Continuam dezvoltarea…

- Filarmonica Brașov propune noi evenimente pentru iubitorii de muzica clasica. Maine seara este programat un recital cu violonista Mihaela Oprea și pianistul danez Jakob Alsgaard Bahr. In cadrul acestuia se vor canta piese de George Enescu, Carl Nielsen, Grigoraș Dinicu și alții. Concertul simfonic al…

- Filarmonica Brașov a lansat, in urma cu doi ani, proiectul Amplify Concerts, in cadrul caruia, orchestra simfonica a cantat alaturi de formația de rock Vița de Vie, intr-un concert care a fost publicat doar in varianta online, pe internet. Acesta a strans peste 50.000 de vizualizari și a atras multe…

- Libraria Hertzog din Pasajul Mureș Mall (Piața Victoriei nr. 14 Targu Mureș) va gazdui sambata, 14 ianuarie 2023, de la ora 18.00, recitalul de muzica și poezie "Dor de Eminescu". Potrivit organizatorilor, momentele artistice vor fi susținute de catre Nicolae Baciuț, Razvan Ducan, Angela Fanea Macarie,…