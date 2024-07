O săptămână bună pentru bursele europene. Inflația este însă o problemă O saptamana buna pentru bursele europene Bursele europene au crescut vineri, iar indicele regional Stoxx 600 a urcat la cel mai ridicat nivel atins dupa 12 iunie, in timp ce investitorii au evaluat date noi privind inflatia din SUA, transmite CNBC. Indicele regional Stoxx 600 a inchis in urcare cu 0,97%, inregistrand o a treia sesiune pozitiva consecutiva. Actiunile companiilor din telecomunicatii au crescut cu 0,59%, titlurile Ericsson inregistrand printre cele mai mari cresteri, avansand initial cu peste 8% inainte de ceda o parte din catsig. Ericsson a raportat o scadere mai mica a veniturilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

