Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat luni ca situatia este “foarte, foarte periculoasa” in Ucraina si ca o invazie rusa este posibila “in urmatoarele 48 de ore”, indemnandu-l pe Vladimir Putin sa faca un pas inapoi din pragul “dezastrului”, relateaza AFP si Reuters. “Trebuie sa intelegem…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat luni ca situatia este "foarte, foarte periculoasa" in Ucraina si ca o invazie rusa este posibila "in urmatoarele 48 de ore", indemnandu-l pe Vladimir Putin sa faca un pas inapoi din pragul "dezastrului", relateaza Agerpres."Trebuie sa intelegem ca este…

- Premierul britanic Boris Johnson spune ca situatia este „foarte, foarte periculoasa” in Ucraina si ca o invazie rusa este posibila „in urmatoarele 48 de ore”. El l-a indemnat pe președintele rus Vladimir Putin sa faca un pas inapoi din pragul „dezastrului”. „Trebuie sa intelegem ca este o situatie foarte,…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat luni ca situatia este “foarte, foarte periculoasa” in Ucraina si ca o invazie rusa este posibila “in urmatoarele 48 de ore”, indemnandu-l pe Vladimir Putin sa faca un pas inapoi din pragul “dezastrului”, relateaza AFP si Reuters. “Trebuie sa intelegem…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat luni ca situatia este "foarte, foarte periculoasa" in Ucraina si ca o invazie rusa este posibila "in urmatoarele 48 de ore", indemnandu-l pe Vladimir Putin sa faca un pas inapoi din pragul "dezastrului", relateaza Agerpres."Trebuie sa intelegem ca este…

- In vreme ce nici Washingtonul, nici Europa nu au renunțat la speranța privind rezolvarea diplomatica a crizei, este greu de vazut ce anume ar putea ei sa ofere Moscovei, in loc de controlul asupra Ucrainei, spun analiștii citați de publicația Politico . In același timp, este la fel de greu de crezut…

- Șeful diplomației americane Antony Blinken a declarat, la finalul negocierilor cu omologul rus Serghei Lavrov, ca este exclusa schimbarea politicii ușilor deschise asumata de NATO. El a mai spus ca, daca se va dovedi util, Washingtonul este gata pentru un summit între președinții Joe Biden și…

- Oficialii ucraineni sunt ingrijorați pentru ca liderul de la Casa Alba a facut o distincție intre „o invazie” și „o incursiune minora” a Rusiei, dar și pentru ca a admis disensiunile din cadrul NATO cu privire la reacția aliaților, scrie CNN.Președintele american Joe Biden a prezis miercuri ca Rusia…