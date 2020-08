O șansă la educație. Elevii din familii defavorizate vor primi 500 de lei pentru materiale școlare Vești bune pentru elevii care provin din familii defavorizate. Aceștia pot primi tichete in valoare de 500 de lei pe an. Ele nu pot fi preschimbate in numerar, fiind utilizate doar pe teritoriul Romaniei, in termenul de valabilitate si numai pentru achizitionarea serviciilor de sprijin educațional pentru care au fost emise: rechizite necesare frecventarii școlii – articole de papetarie, caiete, stilouri, articole pentru pictura, ghiozdane și alte articole necesare in școli și gradinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventarii școlii și gradiniței. De aceste tichete vor beneficia… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

