Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, aflat la Sighetu Marmatiei pentru a marca Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, a declarat ca prioritatea acum trebuie sa fie aceea de a ajuta, de a fi pregatiti sa primim refugiati, dar, pe de alta parte, sa ne asiguram ca „niciuna dintre comunitatile noastre nu cade victima…

- Gruparea de hackeri Anonymous susține ca au piratat televiziunile de stat din Rusia pentru a difuza imagini ale razboiului din Ucraina. Pe contul de Twitter Anonimous a anunțat ca grupul este implicat în „cea mai mare operațiune dintotdeauna”. Potrivit Anonymous, hackerii…

- Istoricul iesean Florea Ioncioaia a vorbit despre zonele din Europa in care mai exista in prezent discutii separatiste care ard la foc mic, dar si despre lucrurile care au dat curaj Rusiei, printre care dependenta europeana fata de energia ruseasca, dar si tolenta fata de tot mai desele derapaje anti-democratice…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, susține ca cinci copii cu varste de 7 pana la 11 ani au fost arestați in Moscova, ca urmare a afișarii mesajului „Nu razboiului”.„Putin duce un razboi cu copiii. In Ucraina, unde rachetele au lovit gradinițe și orfelinate, și in Rusia. David și Sofia,…

- CTP a abordat, marți seara, situația extrem de tensionata a razboiului dintre Rusia și Ucraina, care mai degraba, devine conflict major intre Rusia și intreaga lume. Gazetarul și-a exprimat convingerea cu privire la faptul ca Putin nu are niciun gand sa dea inapoi, continuand sa atace din ce in ce mai…

- In susținerea deciziei Poloniei de a nu juca semifinala playoff-ului Campionatului Mondial contra Rusiei, din cauza intervenției militare din Ucraina, s-a pronunțat și portarul lui Juventus, Wojciech Szczesny, subliniind legaturile stranse care il leaga de Ucraina, țara de origine a soției sale. Marina…

- SUA susțin ca Rusia s-a pregatit sa „fabrice un pretext pentru o invazie” a Ucrainei, de data aceasta folosind un videoclip „grafic” care ar reprezenta un atac fals împotriva Rusiei, potrivit CNN și Washington Post.Un înalt oficial al administrației a declarat…

- Viceamiralul german Kay-Achim Schonbach, care și-a anunțat demisia din postul de comandant șef al marinei germane, se descrie drept „creștin romano-catolic foarte radical”, care crede in Dumnezeu, și de aceea considera ca e bine sa putem conta pe Rusia creștina, ca partener impotriva Chinei.…