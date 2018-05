Stiri pe aceeasi tema

- Aflata pe scena din Olanda acolo unde a susținut un concert, Rita Ora a adus un omagiu inedit celebrului dj Avicii care a murit in urma cu aproape o saptamana jumatate. Artista i-a rugat pe toți fanii prezenți sa țina un moment de reculegere pentru Avicii. In fața a 40.000 de oameni, Rita Ora a […]…

- S-a lasat cu surprize dupa noua runda de eliminari de la „Ferma Vedetelor”. Rona Hartner, care a fost suparata toata saptamana pe colegii ei, a provocat-o la duel pe Narcisa Suciu. Toata lumea credea ca prima va fi cea care va ieși. Cu toate acestea, Rona a reușit sa o invinga pe Narcisa. Dupa ce […]…

- Dupa luni bune in care au existat zvonuri ca Roxana Ciuhulescu il va face tatic pe noul ei iubit, iata ca vedeta cu cele mai lungi picioare din Romania a confirmat ca va deveni mamica. Prezentatoarea este foarte fericita și a impartașit vestea cu toata lumea. Roxana Ciuhulescu a dezvaluit ca fiica ei…

- Diana Belbița se numara printre concurentele cele mai iubite de la „Exatlon”, competiția care se bucura de milioane de fani. „Prințesa Razboinica”, așa cum a fost numita datorita modului in care se lupta atunci cand e in competiție „a scapat” pe Internet imagini in care apare cu fața plina de rani.…

- Parintii au inceput sa intretina relatii intime de fata cu minorul lor. Yana Leonova si Nikolay Kostenevsky risca sa fie decazuti din drepturile parintesti dupa ce imaginile astea au ajuns la politie! Imaginile au fost realizate in intimitatea locuintei lor din Yaroslavl, Rusia, informeaza The Sun.…