- Casatorita cu un milionar in varsta de 56 de ani, Christina Ozturk, 23 de ani, originara din Moscova, intenționeaza sa aiba pana la 105 copii biologici, cu ajutorul mamelor surogat. Tanara are deja 11 odrasle, informeaza Daily Mail, citat de libertatea.ro.

- CHIȘINAU, 10 feb - Sputnik. In Moldova va ajunge in februarie mai puțin vaccin decat era planificat anterior. Daca mai devreme Ministerul Sanatații din Moldova a anunțat ca 264 de mii de doze produse de Oxford / AstraZeneca vor fi livrate in țara, acum vorbește despre 156 de mii. © REUTERS / ANTON…

- Echipa de handbal feminin Minaur Baia Mare e considerata favorita la caștigarea EHF European League chiar de specialiștii forului european organizator, potrivit Mediafax. O analiza publicata recent pe eurohandball.com, site-ul oficial al Federației Europene de Handbal, trece in revista echipele…

- Rusia a anuntat ca a suplimentat duminica trupele de politie militara in zona din nordul Siriei unde luptatori sprijiniti de Turcia s-au ciocnit cu forte kurde in apropierea unei autostrazi strategice patrulate de militari rusi si turci, transmite luni Reuters, potrivit AGERPRES. Suplimentarea…

- Rusia a salutat miercuri faptul ca limba rusa a redobandit in Republica Moldova statutul de "limba de comunicare interetnica", anulat in 2018 de catre Curtea Constitutionala ca urmare a unei sesizari a Partidului Liberal, si a criticat pozitia Romaniei si UE, informeaza Deschide.md si TASS, potrivit…

- Co-presedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor, George Simion, sustine ca singura legatura pe care partidul din care face parte o are cu Rusia este ”lupta” pentru recuperarea Basarabiei, el catalogand Rusia drept ”cea mai mare plaga pentru Romania in ultimii 200 de ani”.

- Ultima disputa diplomatica dintre Rusia și Ucraina are un faptaș neobișnuit: borșul, relateaza Euronews.Numele sau este sinonim în multe locuri cu o supa ruseasca dar un bucatar din Ucraina vrea ca acesta sa fie recunoscut ca parte a patrimoniului cultural al țarii sale.„În…