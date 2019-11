Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Rusia au arestat o femeie in regiunea Crimeea sub acuzația de acte de spionaj asupra secretelor militare ale armatei ruse in favoarea Guvernului de la Kiev, conform informațiilor transmise vineri de Serviciul pentru Securitatea Federala al Rusiei, relateaza site-ul agenției Reuters,…

- ​Apple prezinta pe aplicațiile sale de harți și de vreme peninsula Crimeea ca fiind parte a Rusiei, daca aceste aplicații sunt accesate din interiorul Federației Ruse. Reamintim ca Rusia a anexat în 2014 Crimeea care era parte a Ucrainei, iar comunitatea internaționala nu a recunoscut aceasta…

- Avioane strategice ruse au simulat tiruri cu rachete la 60 km de Odesa, dupa care s-au intors si au zburat in directia Stramtorii Bosfor, a indicat amiralul ucrainean intr-un raport prezentat joi in cadrul celei de-a treia Conferinte pentru securitatea maritima desfasurata in aceeasi zi la Odesa,…

- 'Un nou detinut ucrainean, jurnalistul Pavel Saroiko, condamnat la opt ani de inchisoare in Belarus, a fost gratiat si s-a intors deja acasa in Ucraina', a scris Zelenski pe Twitter. Potrivit diplomatiei ucrainene, Saroiko, corespondent la Minsk al postului de radio public Radio Ucraina International…

- „Pregatim acum alte liste și ne așteptam la un nou schimb. Vom discuta despre acest lucru la Minsk și in formatul Normandia”, a spus el. La discuțiile in formatul Normandia participa liderii Franței, Germaniei, Rusiei și Ucrainei. Zelenski a adaugat ca discuțiile in formatul Normandia ar urma sa…

- Inghetarea bunurilor si interdictia de calatorie afecteaza in prezent 170 de persoane si 44 de "entitati", printre care companii, organizatii si partide politice.Sanctiunile individuale se numara printre masurile luate de UE pentru a pedepsi Moscova pentru sustinerea acordata separatistilor…

- Federația Rusa și-a schimbat poziția oficiala cu privire la data la care a început sa detina controlul asupra peninsulei ucrainene Crimeea - scrie ziarul ucrainean Evropeiska Pravda, citat de Rador.Potrivit sursei, comisarul Rusiei la CEDO, Mihail Galperin, a declarat, miercuri, la audierile…

- Printre cei 35 de prizonieri ruși, pe care autoritațile de la Kiev a acceptat sambata sa-i elibereze in schimbul unui numar similar de prizonieri ucraineni, figureaza și un cetațean al Republicii Moldova, arestat in Ucraina sub acuzația de spionaj in favoarea Federației Ruse.